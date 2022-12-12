رئيسة بيرو الجديدة: مشروع قانون لإجراء الانتخابات قبل موعدها بعامين

الوكيل الإخباري - قالت رئيسة بيرو الجديدة دينا بولوارتي اليوم الاثنين، إنها ستقدم للكونجرس مشروع قانون لإجراء الانتخابات العامة قبل موعدها بعامين في أبريل 2024، وسط توترات في الدولة الواقعة بمنطقة جبال الأنديز بعد الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيو.



وأدت بولوارتي اليمين الدستورية الأسبوع الماضي بعد عزل الكونجرس لبيدرو كاستيو واعتقاله بسبب محاولته حل المجلس التشريعي لمنع التصويت على عزله.

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وقالت بولوارتي في كلمة للأمة "قررت تقديم مشروع قانون للتوصل إلى اتفاق مع الكونجرس من أجل تقديم موعد الانتخابات العامة إلى أبريل 2024".



وأضافت أنها ستقدم مشروع القانون في "الأيام المقبلة".



جاء ذلك غداة مقتل شابين وإصابة أربعة في بيرو خلال احتجاجات تطالب بإجراء انتخابات عامة بعد الإطاحة بكاستيو.



وطالب المتظاهرون، والكثير منهم من أنصار كاستيو، منذ أيام بإجراء انتخابات في بيرو بدلا من السماح لبولوارتي بالبقاء في السلطة حتى عام 2026، وهو وقت نهاية ولاية كاستيو. كما دعا بعض المتظاهرين إلى إغلاق الكونجرس.

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