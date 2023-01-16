الإثنين 16-01-2023
الوكيل الاخباري

موسكو تسجل محاولات عدائية تجاه المؤسسات الروسية بالخارج

الأمن يُحذّر من حالة عدم الإستقرار الجوي

الصين: قتيلان و12 مفقودا بانفجار بمصنع للكيماويات

هام من الباص السريع حول التنقل بين المسارات

وزارة التعليم العالي : حاجتنا 35 مليون دينار لصندوق دعم الطالب والحكومة تخصص 10ملايين دينار فقط

1 % في العالم يستحوذون على ثلثي الثروات و 1 من كل 10 أشخاص يعاني من الجوع

تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور بسبب جنوح سفينة شحن

رئيس أركان القوات الأمريكية يحضر تدريب دفعة من العسكريين الأوكرانيين في ألمانيا

برميل برنت يسجل قرابة 85 دولاراً الاثنين

اصابة 3 أشخاص إثر استنشاقهم غازات منبعثة من اسطوانة مدفأة بعمان

الإثنين، 16-01-2023 09:05 ص

رئيس أركان القوات الأمريكية يحضر تدريب دفعة من العسكريين الأوكرانيين في ألمانيا

63c4e39e42360475d2244cf0


الوكيل الاخباري- ذكرت وكالة "أسوشتد برس" أن العسكريين الأمريكيين بدأوا أمس الأحد تدريب العسكريين الأوكرانيين في الأراضي الألمانية.

اضافة اعلان

 

ونقلت الوكالة عن رئيس أركان القوات الأمريكية، مارك ميلي، قوله: "بدأ في ألمانيا، أمس الأحد، التدريب القتالي الموسع الجديد للقوات الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الأمريكية".

وأضاف أن كتيبة تضم نحو 500 عسكري ستعود إلى "ساحة المعركة" بعد 5-8 أسابيع. وأشارت الوكالة إلى أن ميلي يخطط لزيارة ساحة للتدريب تقع في غرافنفير شخصيا اليوم الاثنين.

ولم يعلن البنتاغون حتى الآن متى يخطط لبدء هذا التدريب. وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة قد قامت بتدريب أكثر من 3,1 ألف عسكري أوكراني على كيفية استخدام وصيانة أنواع معينة من الأسلحة والمعدات، بما في ذلك مدافع الهاوتزر والمركبات المدرعة وأنظمة "هيمارس".

واتفق المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن، سابقا، هاتفيا على إرسال معدات عسكرية ثقيلة إلى كييف. وأعلنت برلين عن استعدادها لتوريد مركبات مشاة قتالية من طراز "Marder" وأنظمة دفاع جوي "باتريوت" إلى أوكرانيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202315163918459683468

الصين: قتيلان و12 مفقودا بانفجار بمصنع للكيماويات

63c4df0f4c59b7400b068cc4

لبنان: المنظمات الدولية تهدد حكومتنا وتمنعنا من إعادة النازحين

63c4e3484c59b7366f633307

تعليق حركة السفن في مضيق البوسفور بسبب جنوح سفينة شحن

csm_nyc_pic_025a1aa24e

رئيس بلدية نيويورك: لا مكان في المدينة للمهاجرين

000

من داخل الطائرة.. كاميرا توثق آخر لحظات الرحلة النيبالية المنكوبة

زلزال

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة في إندونيسيا

أخبار متعلقة
63b1275a4c59b73ff30e36df

إصابة 8 أشخاص في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال اليوم الماضي

63b0217e423604778d4f3451

صفارات الإنذار الجوي تدوي في كل أنحاء أوكرانيا

63afd5884236047143013ab3

مقتل مدني وإصابة اثنين في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك

63ad346a42360423f56c043d

صفارات الإنذار الجوي تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

63ac22924c59b7290f2d9ed5

السيسي يبكي على الهواء- فيديو

63ac04324236045be718c564

صحيفة ألمانية تحذر من "حيلة" جديدة ابتكرها زيلينسكي