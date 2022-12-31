صفارات الإنذار الجوي تدوي في كل أنحاء أوكرانيا

الوكيل الاخباري- انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا اليوم السبت وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التنمية الرقمية في البلاد.



وأنطلقت صفارات الإنذار في جنوب البلاد مدوية في مقاطعة أوديسا في الساعة 12:22 (13:22 بتوقيت موسكو)، وفي مقاطعة نيكولايف الساعة 12:23 (13:23 بتوقيت موسكو).



ووفقا للمصدر الرسمي لتنبيه الأشخاص، تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي، في مقاطعات كييف ودنيبروبتروفسك وبولتافا وسومي وخاركوف وتشرنيغيف.

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كذلك تم الإعلان عن الإنذار الجوي في المناطق الخاضعة لسلطات كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.



باشرت القوات الروسية بقصف مواقع ومنشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية في 10 أكتوبر الماضي، أي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي وقفت خلفه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

روسيا اليوم