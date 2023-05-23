رئيس استخبارات أوكرانيا: لا يسعني إلا القول إن الهجوم المضاد سيبدأ قريبا

الوكيل الإخباري- قال كيريل بودانوف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، إن قوات بلاده المسلحة تمتلك الحد الأدنى من الأسلحة اللازمة لشن هجومها المضاد الذي سيبدأ في المستقبل القريب.



وأضاف في حديث لقناة NHK التلفزيونية اليابانية: "لدينا بالفعل الحد الأدنى الضروري من الأسلحة. لا يسعني إلا أن أقول إن [الهجوم المضاد] سيبدأ قريبا".

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وشدد بودانوف على أن الجيش الأوكراني، لا يزال بحاجة إلى إمدادات قوية من الأسلحة والذخيرة لمواصلة العمليات بنجاح.



وقال: "نحن بحاجة إلى مزيد من الأسلحة. نحن بحاجة إلى طائرات مقاتلة. وآمل أن يكون المجتمع الدولي مستعدا لمساعدة أوكرانيا".



وتتحدث وسائل الإعلام وعلى مدى عدة أشهر، عن موضوع الهجوم الأوكراني المضاد المحتمل، وتم ذكر مواعيد مختلفة ومتضاربة لهذا الهجوم.

روسيا اليوم