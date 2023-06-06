نقيب صيادلة لبنان: الموت أصبح قدر الشعب

الوكيل الإخباري - قال نقيب صيادلة لبنان جو سلوم إن "الموت أصبح قدر اللبنانيين وذلك بسبب عدم توافر الأدوية والقسم الأكبر من الأدوية المفقودة يعود للأمراض المستعصية والسرطانية".



وأشار سلوم إلى أن "الأدوية المستعصية والسرطانية مدعومة لكن تباع بالسوق السوداء"، مبينا أن "هذه الأدوية أصبح سعرها مرتفعا بالمقارنة مع ما يتقاضاه اللبناني من أجر وبالتالي لا يستطيع شراءها".

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ولفت إلى أن "نظام تتبع الأدوية السرطانية كان قد أنشأته الحكومة لكن للأسف هُرّب قسم كبير منها إلى الخارج"، مطالبا "المواطنين عند حدوث أي مخالفة التواصل معنا لان صحة المواطن خط أحمر".

RT