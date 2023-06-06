الثلاثاء 06-06-2023
الوكيل الاخباري

إخماد 214 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

انطلاق أعمال قمة الجيل الخامس في عمّان

العثور على طفلة مقتولة بأداة حادة في غزة

مؤسسات التمويل الأصغر: لم يتخذ أي قرار حول تأجيل أقساط قروض الشهر الحالي

الجمارك تحبط تهريب 400 ألف حبة من الكبتاجون

ذبحتونا: ثلثا المقبولين ببرامج ماجستير طب الأسنان في "التكنو" غير أردنيين

أفغانستان: قتلى من بينهم نائب حاكم إقليم في انفجار سيارة (صور)

أموال الضمان يكشف نتائج إعلان توظيف قانوني وقانوني مساعد - أسماء

فيديو - لحظة العثور على أفعى داخل مركبة في إربد

155 مليون دولار تحويلات العمالة الأردنية بقطر في الثلث الأول من العام

الثلاثاء، 06-06-2023 10:37 ص

نقيب صيادلة لبنان: الموت أصبح قدر الشعب

647edacf4c59b7403f5749a6


الوكيل الإخباري - قال نقيب صيادلة لبنان جو سلوم إن "الموت أصبح قدر اللبنانيين وذلك بسبب عدم توافر الأدوية والقسم الأكبر من الأدوية المفقودة يعود للأمراض المستعصية والسرطانية".

وأشار سلوم إلى أن "الأدوية المستعصية والسرطانية مدعومة لكن تباع بالسوق السوداء"، مبينا أن "هذه الأدوية أصبح سعرها مرتفعا بالمقارنة مع ما يتقاضاه اللبناني من أجر وبالتالي لا يستطيع شراءها".

اضافة اعلان


ولفت إلى أن "نظام تتبع الأدوية السرطانية كان قد أنشأته الحكومة لكن للأسف هُرّب قسم كبير منها إلى الخارج"، مطالبا "المواطنين عند حدوث أي مخالفة التواصل معنا لان صحة المواطن خط أحمر".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
647eeafb42360451623f461a

رئيس جمهورية القرم: نواجه خطر جفاف قناة شمال القرم

sana.jpg2_

مئات الطلاب السوريين يعبرون الحدود اللبنانية لتقديم الامتحانات في بلادهم

647eddd74236045ea31b9975

أفغانستان: قتلى من بينهم نائب حاكم إقليم في انفجار سيارة (صور)

image-f58795b6-edee-47b2-abad-35eae07b2508

الفيضانات في هايتي تودي بحياة 42 شخصا وتشرد الآلاف

640d5e1d4c59b76963180899

نوفوستي: القوات الأوكرانية تواصل قصف محطة كاخوفسكايا الكهرمائية

647ed7024c59b7466a27b8c9

وثائق ترامب السرية.. التحقيق مع عامل أغرق غرفة خوادم الكمبيوتر

أخبار متعلقة
1684757612701

ميقاتي: لبنان ملتزم بالتعاون مع قوات اليونيفيل

64396586_101

ألمانيا تستعد لطلبية دبابات ليوبارد بقيمة 3.2 مليارات دولار

image - 2023-05-11T085223.445

الحكومة الألمانية تعتزم منح الولايات مليار يورو للتعامل مع اللاجئين

image - 2023-05-09T090245.611

كندا تطرد دبلوماسيا صينيا وسط مزاعم بالتدخل في الشؤون الداخلية

645791094c59b73b1466aadc

سويسرا ستعيد بيع 25 دبابة ليوبارد 2 لألمانيا

image (13)

وفاة 200 شخص في فيضانات بالكونغو