رئيس المخابرات الأوكرانية يعترف باغتيال شخصيات روسية وأوكرانية

الوكيل الاخباري- ألمح رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيلي ماليوك، إلى تورط جهازه في عمليات قتل ومحاولات اغتيال عدد من السياسيين والشخصيات العامة الأوكرانية والروسية.



على سبيل المثال، ذكر ماليوك، المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي والبرلماني الأوكراني السابق ايليا كيفا.

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يوم أمس، اعترف ماليوك بتورط مؤسسته في الهجمات على مصافي النفط في روسيا، ونوه بأن جسر القرم والسفن الروسية في البحر الأسود تقع ضمن أهدافه.



وقال ماليوك على الهواء في فعالية تلفزيونية: "لن نعترف بذلك رسميا بأي شكل من الأشكال، لكن في الوقت نفسه سأخبركم ببعض التفاصيل".



ووفقا له، كان يوجد في التمثال الصغير الذي انفجر وقتل المراسل العسكري فلادلين تاتارسكي، "400 غرام من المتفجرات الفراغية، وتم اغتيال المدعي العام بجمهورية لوغانسك سيرغي غورينكو، باستخدام "800 غرام من المتفجرات البلاستيكية"، أما البرلماني الأوكراني السابق إيليا كيفا فقد تم قتله برصاص مسدس.



وقال ماليوك إن محاولة اغتيال الكاتب الروسي زاخار بريليبين، تمت باستخدام لغم مضاد للدبابات.

روسيا اليوم