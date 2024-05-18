سفارة السعودية تصدر نداء لمواطنيها المتواجدين في عاصمة قرغيزستان

الوكيل الإخباري- دعت سفارة السعودية في بشكيك السبت المواطنين السعوديين المتواجدين هناك إلى أخذ الحيطة والابتعاد عن أماكن التجمعات، وذلك بعد احتجاجات ضد الأجانب عمت عاصمة قرغيزستان الليلة الماضية.



وقالت السفارة عبر منصة "إكس": "نظراً للمناوشات التي جرت يوم أمس بين مجموعة من المواطنين القرغيز وعدد من الأجانب، تهيب السفارة بالمواطنين المتواجدين في العاصمة بشكيك أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات".



وكان المتظاهرون الذين تجمعوا في وسط بشكيك، عاصمة قرغيزستان، مساء الجمعة، قد وافقوا بعد حادث وقع بين سكان وأجانب، على الانفضاض بعد مفاوضات أجراها معهم رئيس شرطة المدينة.



وقالت شرطة بشكيك في بيان لها في الساعات الأولى من اليوم السبت: إن "الوضع في المدينة مستقر وتحت السيطرة الكاملة" لقوات الأمن.



وفي وقت سابق فرضت القوات الأمنية طوقاً على منطقة في وسط بشكيك، حيث تجمع حشد من نحو ألف شخص مطالبين بالعدالة للمشاركين في العراك الجماعي الذي وقع يوم 13 مايو قرب أحد النزل للأجانب في بشكيك، والذي تعرض خلاله عدد من السكان للضرب على أيدي أجانب حسب وسائل الإعلام.



وأعلنت السلطات عن فتح قضية جنائية فيما يتعلق بضرب السكان ، واحتجاز ثلاثة مواطنين مصريين على ذمة التحقيق.



ونفت سفارة باكستان صحة تقارير تحدثت عن سقوط قتلى بين المواطنين الباكستانيين جراء الاحتجاجات، إلا أنها أوصت الطلاب من باكستان بالبقاء في منازلهم حتى يعود الوضع إلى طبيعته، وأصدرت السفارة الهندية توصية مماثلة لمواطنيها.



وأكدت وزارة الصحة القرغيزية إصابة 29 شخصاً كلهم أجانب في حوادث الليلة الماضية، موضحة أن بعضهم رفضوا دخول المستشفى، وأنه ليس بين المصابين حالات خطيرة.



ودعت الخارجية القرغيزية وسائل الإعلام والبعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى عدم نشر معلومات كاذبة وغير مؤكدة حول الأحداث الليلية في بشكيك.

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