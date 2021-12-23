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الخميس، 23-12-2021 10:36 ص

رئيس الوزراء البريطاني يعتذر عن وصفه الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا ب 'الأغبياء'

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الوكيل الإخباري-قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إن وصفه للأشخاص غير الراغبين، بدون سبب، في تلقي اللقاح ضد وباء كورونا، بالأغبياء كان "غير دبلوماسي".

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وكان بلير قال في تصريح يوم أمس: "بصراحة، إذا لم يتم تطعيمك في الوقت الحالي وكنت مؤهلا وليس لديك سبب صحي لعدم تلقيك التطعيم، فأنت لست مجرد شخص غير مسؤول، أنت غبي"، وردا على سؤال حول هذا التصريح، أوضح بلير موقفه قائلا: "من المحتمل أنني كنت غير دبلوماسي إلى حد ما في استخدامي للغة".


وأشار بلير الذي أسس معهد توني بلير غير الحكومي منذ أن كان في السلطة، إلى أنه "لدينا عمل ميداني في الوقت الحالي كمؤسسة، وأعتقد أن الحكومة يجب أن تفعل الشيء نفسه، التحقيق بالملف الشخصي وما هي أسباب عدم تطعيم الناس"، مضيفا: "على الحكومة أن تخرج وتحاول بشكل فردي إقناع هؤلاء الناس. إذا استمر هذا الأمر لبعض الوقت (عدم التطعيم) فستكون هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا".

 

روسيا اليوم

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