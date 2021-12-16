الخميس 16-12-2021
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الخميس، 16-12-2021 03:33 م

السويد تفرض إبراز شهادة تلقيح لدى الدخول إلى أراضيها

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الوكيل الإخباري-أعلنت السويد، اليوم الخميس، أنه سيتعين على مواطني دول الشمال الأوروبي إبراز شهادة تثبت تلقيهم لقاح كوفيد-19 ساري المفعول، لدى دخول السويد اعتبارا من الأسبوع المقبل.

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وقالت السلطات السويدية إنه اعتبارا من الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري، لن تكون هناك أي إعفاءات للقادمين من النرويج وفنلندا والدنمارك وآيسلندا، من شرط إبراز شهادة تلقي اللقاح، كما سيتعين عليهم إظهار تصاريح دخولهم إلى السويد.


وشجعت وزيرة الشؤون الاجتماعية السويدية لينا هالينغرين، جميع المسافرين على إجراء اختبار فيروس كورونا لدى الدخول بسبب "تدهور" الوضع الصحي العام.


وقالت: "تفشي العدوى يتزايد بشكل حاد، وسلالة أوميكرون الجديدة من الفيروس تجعل التنبؤ بمسار انتشار العدوى في المستقبل، أمرا صعبا".


وتوجهت الأفراد الذين "تلقوا جرعتي اللقاح كاملة وبصحة جيدة"، بالقول: "لا بأس بالاحتفال بأعياد الميلاد مع الأقارب والأصدقاء، لكن كونوا مستعدين للإلغاء إذا ظهرت عليكم الأعراض".


ولم تفرض الحكومة السويدية إغلاقا عاما ولم توقف نشاط الشركات خلال الجائحة، معتمدة عوضا عن ذلك على حس الواجب المدني لدى مواطنيها، في السيطرة على العدوى.

 

روسيا اليوم

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