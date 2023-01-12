الخميس 12-01-2023
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الخميس، 12-01-2023 03:08 م

رئيس الوزراء العراقي يغادر بغداد متوجها إلى ألمانيا

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الوكل الاخباري- غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بغداد متوجها إلى ألمانيا في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية من المستشار الألماني أولاف شولتس.

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وأكد السوداني في تصريح قبيل مغادرته العراق، أن زيارته إلى ألمانيا تم الإعداد لها منذ أسابيع، من قبل لجان مختصة بين الجانبين، وهي تختلف عن الزيارات السابقة لمسؤولين سابقين لأنها تتضمن خطة عمل مشتركة بين البلدين، ومذكرات تفاهم ستنفذ فورا بحكم التخصيصات المالية المرصودة واتفاقات مبدئية سيتم استكمالها أثناء الزيارة.

وأشار إلى بنود مهمة تتضمنها الزيارة تتعلق بالكهرباء، حيث سيتم توقيع مذكرة تفاهم تنطوي على فقرات تمثل خطة واعدة للنهوض بقطاع الكهرباء مع شركة سيمنس، في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع، موضحا أن المذكرة ستتضمن عقداً طويل الأمد لأعمال التأهيل والصيانة، متجاوزةً العقبات التي كانت تواجه هذا الجانب، وستوفر كُلفاً بحدود 20% وتضمن انسيابيةً في أعمال الصيانة وبقاء المحطات بكامل طاقاتها التصميمية.

وأكد أنه ستعرض خلال الزيارة فرص مهمة في مجال الغاز المصاحب والطبيعي، وفرص أخرى في قطاع البتروكيمياويات، كما سيحظى محور التغيرات المناخية باهتمام هو الآخر، فضلا عن مبادرات وبرامج في مجال التنمية البشرية والتدريب المهني والتعليم العالي، إلى جانب التعاون المالي والمصرفي، بما يسهم في تطوير الاقتصاد ويوفر البيئة الجاذبة للشركات وقطاع الأعمال.


 




 

 


 

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