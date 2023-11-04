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السبت، 04-11-2023 01:53 م

رئيس بولندا الأسبق: يجري الإعداد لهجمات إرهابية في البلاد بعد الانتخابات

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الوكيل الإخباري - قال رئيس بولندا الأسبق ليخ فالنسا، إنه وبحسب معلوماته، يجري الإعداد لهجمات إرهابية في بولندا بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا في البلاد.

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وأضاف: "لم تنجز كل الأمور في بولندا بالانتخابات. لدي معلومات تفيد بأنه يتم التخطيط لعدد من الأحداث، بما في ذلك تلك ذات الطبيعة الإرهابية. الحزب الذي خسر الانتخابات قادر على فعل أي شيء حتى لا يتخلى عن السلطة".

وأعلن أنه سيقدم في المستقبل القريب بيانا "حول ارتكاب جريمة" إلى هيئات حماية القانون في بلاده.


وقال: "آمل أن تتمكن السلطات المختصة من القبض بسرعة وفعالية على هؤلاء الفاشلين" .


وفقا لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حصل حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا على 194 مقعدا في مجلس النواب، والائتلاف المدني المعارض على 157، و"الطريق الثالث" على 65، و"اليسار" على 26. وفاز بـ 18 مقعدا آخر ائتلاف القوميين والمتشككين في أوروبا -"الكونفدرالية".


يشير توزع القوى هذا إلى أن حزب القانون والعدالة لن يكون قادرا على تشكيل حكومة أغلبية بشكل مستقل، وإذا تمكنت المعارضة من التوحد، فسوف تحصل على 248 مقعدا في مجلس النواب من أصل 460 مقعدا وستتاح لها الفرصة لتشكيل الحكومة.

 

RT

 




 

 


 

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