NBC: واشنطن تدرس الجمع بين طلبات المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل

الوكيل الإخباري - أفادت شبكة NBC التلفزيونية بأن الإدارة الأمريكية تدرس في الوقت الراهن، إمكانية الجمع بين طلبات التمويل الإضافي لأوكرانيا وتقديم المساعدة لإسرائيل.

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ونقلت الشبكة عن مصادر في الحكومة الأمريكية والكونغرس، أن المشرعين الأمريكيين الذين يدعون إلى تقديم المزيد من المساعدة لنظام كييف، يعتقدون أن هذا النهج سيتغلب على مقاومة المعارضين لتقديم الدعم لأوكرانيا بين الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس.



وتوضح المصادر، أنه على خلفية الوضع المتدهور في الشرق الأوسط، فإن طلب الأموال للمساعدة العسكرية لإسرائيل من غير المرجح أن يثير جدلا جديا في الكونغرس وستتم الموافقة عليه.



وقال مصدر في الإدارة الأمريكية للقناة التلفزيونية، إن البيت الأبيض لا يزال يقيم مدى الجدوى السياسية من ربط المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل. وشدد على أن القرار النهائي في كل الأحوال سيبقى للكونغرس.



وفي وقت سابق، ذكر جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن إدارة بايدن ستواصل السعي للحصول على الموافقة على طلب تمويل إضافي لأوكرانيا، وإذا لزم الأمر، سيرسل البيت الأبيض للمشرعين طلبا مماثلا يتعلق بإسرائيل.

RT