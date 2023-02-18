السبت 18-02-2023
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السبت، 18-02-2023 03:27 م

رئيس صربيا من ميونيخ: الصراع في أوكرانيا قد يتطور لحرب عالمية ثالثة

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، إن الوضع في أوكرانيا وحولها أصبح موضوعا ساخنا في مؤتمر ميونخ للأمن، مضيفا أنه لا يتوقع أن يحل السلام قريبا.

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ووصل رئيس الدولة الصربية إلى ميونخ أمس الجمعة، حيث عقد اجتماعات ثنائية مع رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من السياسيين الآخرين.

وقال الرئيس الصربي في مؤتمر صحفي في ميونخ، إن أوكرانيا موضوع ساخن في مؤتمر ميونخ، وتوجد فقط زاوية واحدة بالنسبة لنا، تظهر أن السلام لن يتحقق قريبا. وهذا سعود علينا بعواقب سياسية جديدة".

وجدد التأكيد على موقف بلغراد المحايد، مضيفا أنها تواصل سياستها الحيادية العسكرية و"ستحاول الصمود قدر المستطاع دون فرض عقوبات على روسيا الاتحادية".

وقال الرئيس الصربي إن الصراع المسلح في أوكرانيا يمكن أن يتطور إلى حرب عالمية ثالثة، مشيرا إلى أن الدول الغربية تزيد من الضغط على صربيا بسبب رفضها دعم العقوبات ضد روسيا.

 




 

 


 

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