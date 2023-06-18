رئيس صربيا يحدد شروط بدء المفاوضات مع بريشتينا

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إنه لن يتفاوض مع ألبين كورتي رئيس حكومة جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد، حتى تفرج سلطات بريشتينا عن الصرب المحتجزين.

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وفي خطاب وجهه إلى المواطنين يوم الأحد، ذكّر الرئيس الصربي بأنه منذ بداية العام، لم يتعرض أي ألباني كوسوفي للإصابة من الصرب.



وفي وقت سابق ، دعا جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، زعماء صربيا وألبان كوسوفو إلى عقد جولة جديدة من المحادثات الأسبوع المقبل في بروكسل.



ورد "رئيس وزراء" كوسوفو ألبين كورتي بأنه سينظر في الاقتراح.



وأضاف فوتشيتش: "أعتقد أنه من العبث تماما التحدث إلى شخص لم يرغب أبدا في التحدث معنا، ولا يخطر ببالي أن أتحدث عن شيء غير مفهوم، حتى يتم إطلاق سراح الصرب المحتجزين وأنا أعلم أنهم لن يفعلوا ذلك، وحتى يتم إلغاء التدابير عديمة المعنى".

RT