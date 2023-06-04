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الأحد، 04-06-2023 04:53 م

رئيس صربيا: يصلني 200 تهديد بالقتل كل يوم

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الوكيل الإخباري - قال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، إنه يتلقى 200 تهديد بالقتل كل يوم، لكن عمله كرئيس للدولة يفرض عليه "تحمل هذه الأشياء المقززة والبغيضة".

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وعندما طلب الصحفيون منه التعليق على قيام المحتجين في مظاهرة حاشدة للمعارضة يوم أمس السبت بشنق دمية تشبهه، أضاف فوتشيتش: "لقد سئمت هذا الكذب، يزعمون بأن غرباء قاموا بذلك لا علاقة لهم بالمعارضة. لكن المعارضة طالما جهزت مشانقها طوال هذه السنوات وها هي الآن أحضرت ما يشبه المشنوق".


وتابع رئيس صربيا القول: "عملي كرئيس للدولة يفرض علي تحمل التهديدات بالقتل والموت. لا أعرف هل يلاحق القانون رسميا من يقومون بذلك، لكن بالنسبة لي - كل يوم أكثر من 200 تهديد بالقتل ضدي. عندما تكون رئيسا، تعلم كيف تتحمل ذلك".


يوم أمس السبت جرت في بلغراد المسيرة الجماهيرية الخامسة لمعارضي سياسة السلطات الصربية الحالية. وتجمع المتظاهرون عند مبنى البرلمان حوالي الساعة 18.00 (19.00 بتوقيت موسكو) وساروا في شوارع المدينة المركزية، وقاموا بتشكيل حلقات طوق حول الإدارة الرئاسية عبر عدة أحياء. ولا توجد بيانات رسمية عن عدد المشاركين في المسيرة، لكن وسائل إعلام معارضة أفادت بأكثر من عشرة آلاف متظاهر.

 

RT

 




 

 


 

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