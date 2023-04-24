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الإثنين، 24-04-2023 09:37 ص

رئيس غواتيمالا يبدأ زيارة لتايوان

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الوكيل الإخباري- وصل رئيس غواتيمالا أليخاندرو جاماتي اليوم الاثنين إلى تايوان في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.اضافة اعلان


وسيلقي جاماتي كلمة أمام البرلمان التايواني خلال الزيارة التي تستمر أربعة أيام. ويزور أيضا شركة للتكنولوجيا تقع جنوب تايبيه على أن يحضر حدثا للترويج لبن غواتيمالا على ما أفاد مكتب رئيسة تايوان.

وكتب جاماتي الأحد في تغريدة أنه يقوم بالزيارة "لتمرير رسالة واضحة جدا على الصعيد الدولي مفادها أنه يحق للدول أن تحكم ذاتها".

وفي حين تسعى بكين إلى عزل تايبيه على الساحة الدولية، لا تزال غواتيمالا بين 13 دولة تعترف بتايوان دبلوماسيا.

وأثار إعلان الزيارة ردة فعل صينية فورية مع دعوة بكين حكومة غواتيمالا إلى "عدم مساعدة المجرمين" و"مخالفة تطلعات شعب غواتيمالا لما في ذلك مصلحته".

وسارع وزير الخارجية التايواني إلى التنديد بهذه التصريحات، معتبرا أن "هذه الملاحظات تنم عن عدم احترام كبير وتهين حليفنا الدبلوماسي ورئيس" غواتيمالا.

 




 

 


 

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