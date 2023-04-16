الأحد 16-04-2023
الوكيل الاخباري

70 ألف مصلٍ يؤدون التراويح في المسجد الأقصى

مسابقة دينية رمضانية في لواء المزار الجنوبي

إيران .. حبس 10 عسكريين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية

الجيش السوداني يؤكد سيطرته على مطار وقاعدة مروي

مجموعة السبع تبحث الحرب في أوكرانيا والتوتر بين الصين وتايوان

الارصاد : حالة عدم استقرار جوي الاثنين وزخات من الامطار - تحذيرات

الخصاونة: دفعنا أثمانا باهظة جراء الاستمساك بالمبادئ إزاء القضية الفلسطينية

الخزانة الأميركية: أزمة سلاسل التوريد في العالم بدأت بالانفراج

الجامعة العربية تطالب بالوقف الفوري للاشتباكات المسلحة كافة في السودان

السودان: اتفاق على فتح مسارات مؤقتة آمنة للحالات الإنسانية

الأحد، 16-04-2023 09:50 م

مجموعة السبع تبحث الحرب في أوكرانيا والتوتر بين الصين وتايوان

420231521457824384055


الوكيل الاخباري - هيمنت الحرب في أوكرانيا على اجتماع مجموعة السبع، اليوم الأحد، في مدينة كارويزاوا اليابانية، إلى جانب قضايا دولية أخرى أبرزها الضغط الصيني المتزايد على تايوان.

ووفقاً لـ "دويتشه فيله"، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن مجموعة الدول الصناعية الكبرى بالعالم "جي7" تعتزم مواصلة "التصدي بحسم لأي اعتداءات روسية في أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المجموعة التي تضم أنظمة ديمقراطية قوية اقتصاديا، عارضت بصفتها "فريق إدارة أزمات يعمل باستمرار"، الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا بمساعدات الشتاء للمواطنين في أوكرانيا، وبفرض عقوبات ضد روسيا وبوضع سقف لأسعار النفط.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

إيران .. حبس 10 عسكريين على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية

w

الجيش السوداني يؤكد سيطرته على مطار وقاعدة مروي

643bf24fc075d

الجامعة العربية تطالب بالوقف الفوري للاشتباكات المسلحة كافة في السودان

268215_18_1681658660

السودان: اتفاق على فتح مسارات مؤقتة آمنة للحالات الإنسانية

45

مجموعة السبع تتعهد بإنهاء التلوث بالبلاستيك بحلول 2040

62b469b24c59b770a4437e39

مصر تدعو لحلول سلمية للخروج من الأزمة الراهنة بالسودان

أخبار متعلقة
641fbea24236047b49566c38

ترامب يجدد وعده بحل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة

image - 2023-03-26T085552.278

زيارة مرتقبة لمدير وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا

878-800x549

الصين تُعلن إقامة علاقات دبلوماسيّة مع هندوراس

641de47a42360429e516b709

دونيتسك: الغرب يدفع أوكرانيا إلى شن هجوم مضاد

641dd8df4c59b749236939d0

الأمم المتحدة تدعو إلى معاملة الأسرى في أوكرانيا بإنسانية

2

واشنطن: من الصعب استعادة أوكرانيا لأراضيها