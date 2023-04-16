مجموعة السبع تبحث الحرب في أوكرانيا والتوتر بين الصين وتايوان

الوكيل الاخباري - هيمنت الحرب في أوكرانيا على اجتماع مجموعة السبع، اليوم الأحد، في مدينة كارويزاوا اليابانية، إلى جانب قضايا دولية أخرى أبرزها الضغط الصيني المتزايد على تايوان.



ووفقاً لـ "دويتشه فيله"، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن مجموعة الدول الصناعية الكبرى بالعالم "جي7" تعتزم مواصلة "التصدي بحسم لأي اعتداءات روسية في أوكرانيا"، مشيرة إلى أن المجموعة التي تضم أنظمة ديمقراطية قوية اقتصاديا، عارضت بصفتها "فريق إدارة أزمات يعمل باستمرار"، الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا بمساعدات الشتاء للمواطنين في أوكرانيا، وبفرض عقوبات ضد روسيا وبوضع سقف لأسعار النفط.

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