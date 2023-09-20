رئيس وزراء بريطانيا يلمح إلى خطط للتراجع عن بعض الأهداف المناخية

الوكيل الإخباري - يستعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لخفض بعض التزامات بريطانيا المناخية، قائلاً :" إن بريطانيا يجب أن تكافح تغير المناخ دون معاقبة العمال والمستهلكين".

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أصدر ريشي سوناك بياناً رداً على تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حول دراسة رئيس الوزراء تمديد المواعيد النهائية لفرض حظر على السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل – والمقررة حاليا في عام 2030 - وعلى وسائل التدفئة المنزلية الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي.



وقال سوناك إنه سيحدد في خطاب سيلقيه هذا الأسبوع "نهجا متناسبا" تجاه ملف البيئة.



لم يفصح سوناك عن موعد الخطاب، والذي تشير توقعات إلى أنه سيبث اليوم الأربعاء.