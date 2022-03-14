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الإثنين، 14-03-2022 07:47 ص

ربط دونباس بممر بري مع شبه جزيرة القرم

قرم


الوكيل الإخباري - صرح نائب رئيس حكومة شبه جزيرة القرم، غيورغي مورادوف، بأنه تم ربط شبه جزيرة القرم ودونباس بممر بري، وذلك كجزء من العملية الخاصة في أوكرانيا.

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وقال مورادوف الذي يشغل أيضا منصب ممثل القرم الدائم لدى الرئيس الروسي: "ترتبط شبه جزيرة القرم ودونباس الآن بممر بري عبر أراضي أوكرانيا. تم الاستيلاء على الطريق السريع من القرم إلى ماريوبول".


وأضاف أن هذا الطريق السريع قد يصبح بمثابة مساعدة لتوريد السلع الإنسانية لسكان المناطق المحررة من جمهورية دونيتسك الشعبية في ظل استمرار المعارك مع القوميين الأوكرانيين. وتابع: "من الممكن أن يصبح هذا الطريق طريقا سريعا مهما لشبه جزيرة القرم، يربط شبه الجزيرة بمدينة ماريوبول وهي مركز مهم في دونباس. في العهد السوفيتي كان هذا الطريق يضمن نقل السلع الرئيسية من مدينة يفباتوريا (القرم)  عبر ماريوبول إلى دونيتسك".

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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