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الإثنين، 21-02-2022 11:39 م

واشنطن تفرض عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين شرق أوكرانيا

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الوكيل الاخباري - أعلنت الولايات المتّحدة الاثنين فرض عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو شرق أوكرانيا بعدما اعترف باستقلالهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متوعّدة بفرض عقوبات إضافية عند الاقتضاء.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إنّ الرئيس جو بايدن سيصدر أمراً تنفيذياً "يحظر على الأميركيين القيام بأي عمليات جديدة، استثمارية أو تجارية أو تمويلية، إلى أو مِن أو داخل ما يسمّى بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في أوكرانيا". 

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