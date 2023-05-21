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الأحد، 21-05-2023 01:10 م

مع بدء الاقتراع في انتخابات اليونان.. "الإقبال ضعيف"

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الوكيل الإخباري - بدأ الناخبون في اليونان بالإدلاء بأصواتهم، صباح اليوم الأحد، في انتخابات عامة ليس من المرجح أن تسفر عن فائز صريح، وسط توقعات بإجراء جولة ثانية بحلول يوليو إذا لم تتمكن الأحزاب السياسية المنقسمة في البلاد من الاتفاق على ائتلاف.

وتشهد عملية التصويت في الانتخابات اليونانية العامة، إقبالا ضعيفا حتى الآن.

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ومن المفترض أن يتوجه حوالي 9.8 مليون ناخب يوناني من المسجلين في القوائم الانتخابية، من بينهم ما يقرب من 400 ألف ناخب جديد يحق لهم التصويت لأول مرة، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية للبلاد.

وستجرى الانتخابات بنظام التصويت النسبي ورغم أن استطلاعات الرأي تضع حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في المقدمة، فإنه ليس من المرجح أن يحصل على الأغلبية المطلقة.


وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الساعة 7:00 صباحا بالتوقيت المحلي.


ومارس اليونانيون المقيمون في الخارج والمسجلون في القوائم الانتخابية الأجنبية الخاصة حقهم في التصويت أمس السبت، في الدوائر الانتخابية التي أقيمت في 35 دولة.


ويحق للمواطنين الذين يبلغون من العمر 17 عاما في عام 2023، والمسجلين في القوائم الانتخابية للبلديات التصويت.


ووفقا للدستور، فإن ممارسة الحق في التصويت إلزامية للجميع، باستثناء الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما، والأشخاص غير الموجودين في البلاد يوم الانتخابات، والذين لا يستطيعون السفر، بسبب اعتلال الصحة والذين سجلوا للتصويت في الخارج.

 

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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