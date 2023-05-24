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الأربعاء، 24-05-2023 09:49 ص

روسيا: العلاقات مع الصين ارتقت إلى مستوى غير مسبوق

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إنّ العلاقات مع الصين ارتقت إلى مستوى غير مسبوق يتسم بالاحترام المتبادل لمصالح الطرف الآخر والرغبة في مواجهة التحديات بشكل مشترك.

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وقال ميشوستين لرئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، خلال اجتماع في بكين: «كما يقول أصدقاؤنا الصينيون، الاتحاد يجعل من الممكن تحريك الجبال».

بدوره، أكّد لي تشيانغ، استعداد بلاده للعمل مع روسيا لتعزيز تعاونهما العملي في مختلف المجالات والارتقاء به إلى مستوى جديد.

 

وقال لي تشيانغ لرئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، خلال اجتماع في بكين، إنّ التعاون العملي بين الصين وروسيا أظهر نمواً جيداً، وإن حجم الاستثمار بين البلدين يشهد أيضاً تطوراً مستمراً.

 

البيان

 




 

 


 

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