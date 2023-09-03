رغد صدام حسين تستحضر ذكرى لوالدها بمناسبة عيد ميلادها وتثير تفاعلا كبيرا

الوكيل الاخباري- استذكرت رغد صدام حسين اليوم السبت (2 سبتمبر) والدها الراحل، بمناسبة عيد ميلادها الـ55، ما أثار تفاعلا كبيرا.



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وعلى حسابها في منصة "إكس"، كتبت رغد صادم حسين بمناسبة ذكرى ميلادها: "أبو الرغد، هكذا يناديني ..في يوم ميلادي سمعت صوته ظهرا والدي الرئيس صدام حسين عائدا من عمله لتناول الغداء مع العائلة ثم استراحة قصيرة ليعود بعدها إلى العمل مرة أخرى كعادته كل يوم، ابتسمت ونزلت مسرعة باتجاهه، كنت مرتدية فستان أحمر أضفت عليه لمساتي في التصميم، فهذه إحدى هواياتي منذ الصغر، لم أكن قد انتهيت بعد من تصفيف شعري، إلا أنني عندما سمعت صوته تركت كل شي وركضت نحوه، ذلك الصوت الذي أحب".



وأضافت: "كان في آخر الدرج مبتسما في يده علبة..عندما وصلت قبلني وقال لي "بنيتي كل عام وانتِ بخير"..وقدم لي الهدية وهو ما زال مبتسما مع نظرة إعجاب لابنته التي اصبحت شابة".