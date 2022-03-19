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السبت، 19-03-2022 02:58 م

روسيا: أميركا تدرس عزلنا عن نظام GPS.. و"غلوناس" بديلنا

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الوكيل الإخباري-أعلنت وكالة الفضاء الروسية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأميركية تدرس عزل موسكو عن نظام تحديد المواقع GPS، ضمن موجة العقوبات التي تطال موسكو ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

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وقالت إن نظام تحديد المواقع "غلوناس"، سيكون بديلا عن GPS لو تم عزل روسيا عنه.

يشار إلى أن "غلوناس" (system Global Navigation Satellite – Glonass)، هي منظومة سوفيتية-روسية صممت بطلب من وزارة الدفاع السوفيتية آنذاك.

والمنظومة مخصصة لضمان ملاحة سريعة وآمنة، وتقديم دعم غير محدود للمستخدمين في الجو والبر والبحر والفضاء. ويحق لجميع الروس والأجانب استخدام منظومة "غلوناس" المدنية دون مقابل.


كما تتكون المنظومة حاليا من 24 قمرا اصطناعيا تدور في ثلاثة مستويات مدارية، ارتفاعها 19400 كلم، وتميل 64.8 درجة، موزعة على المستويات بالتساوي (8 في كل مستوى)، لتغطية مجمل سطح الكرة الأرضية، في حين يكفي 18 قمرا لتغطية مجمل مساحة روسيا.

 

 

وكانت روسيا بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وذلك بعد أيام على اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، الأمر الذي قوبل بردود فعل دولية غاضبة صدرت غالبيتها من دول الاتحاد الأوروبي والناتو، بالإضافة إلى عقوبات طالت قطاعات عدة، بهدف ردع موسكو.

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