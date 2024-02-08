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الخميس، 08-02-2024 09:19 ص

روسيا: احباط محاولة هجوم بمسيرة أوكرانية فوق أراضي القرم

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة القوات الأوكرانية ليلا، تنفيذ هجوم على أهداف داخل الأراضي الروسية، وتمكنت من تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية فوق أراضي جمهورية القرم.اضافة اعلان


وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضافت: "تم تدمير المركبة الجوية المسيرة الأوكرانية بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة فوق أراضي روسيا الاتحادية - جمهورية القرم".

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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