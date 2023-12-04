الإثنين 04-12-2023
الوكيل الاخباري
 

كتائب القسام تعلن عن استهداف 10 آليات صهيونية منذ صباح اليوم

اعتقال 60 فلسطينيا بالضفة خلال 24 ساعة

الجرائم الالكترونية تحذر من هذه الرسالة المُخادعة .. اختراق صريح للواتساب !

464 شهيدا بالضفة الغربية منذ مطلع العام

القسام تعلن عن استهداف تحشدات للعدو برشقة صاروخية

شاهد بالفيديو .. حادث مروع كاد أن يودي بحياة شخصين

استقالة رئيس شعبة ترخيص السلاح بالأمن القومي الاسرائيلي

الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 جنود بشظايا قذيفة هاون أطلقت من لبنان

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

جيش الاحتلال : 11 ألف صاروخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل

عاجل

كتائب القسام تعلن عن استهداف 10 آليات صهيونية منذ صباح اليوم

الإثنين، 04-12-2023 11:25 ص

روسيا.. البدء بإنتاج محطات مضادة للدرونات على شكل حقيبة

تنزيل (2)


الوكيل الاخباري- أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن روسيا بدأت تنتج محطة الحرب الإلكترونية " أرغوس – أنتيفوريا" المحمولة المضادة للدرونات على شكل حقيبة .

وقالت إن شركة "كايسانت" المصنعة لمحطة الحرب الإلكترونية قد أدخلت تعديلات في تصميمها بهدف الإخفاء والتمويه ومنع وسائل استطلاع العدو من اكتشافها. كما تم إخفاء هوائيات المحطة، ما جعلها شبحية بالنسبة إلى كاميرات العدو.

اضافة اعلان

 

ويشار إلى أن المطورين الروس تمكنوا من تخفيض وزن المحطة المضادة للدرونات. وعلى سبيل المثال فإن وزنها كان سابقا 18 كيلوغراما، وصار الآن 16 كيلوغراما، بما في ذلك ركيزة ثلاثية الأرجل توضع عليها.

وأعاد الناطق باسم شركة "كايسانت" إلى الأذهان أن عملية تحديث المحطة أجريت بهدف رفع فاعلية استخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، ولا داعي الآن لاتخاذ أي خطوات إضافية قبل استخدامها في ظروف الميدان، ويكفي بوضع المحطة على الركيزة المغناطيسية لتكون جاهزة تماما لمكافحة درونات العدو.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل (4)

نزارباييف يرسل نسخة موقعة من كتابه لبوتين

تنزيل (3)

كوريا الجنوبية تختبر صاروخها الفضائي وتطلق قمرا جديدا إلى الفضاء

254855

الأسد ينهي استدعاء ضباط وأفراد من قوات الاحتياط بالجيش السوري

d6836360-c40c-4fce-b382-10f7643c2899

الجيش الإسرائيلي: إصابة 3 جنود بشظايا قذيفة هاون أطلقت من لبنان

WhatsApp Image 2023-12-04 at 11.10.17 AM

تركيا.. زلزال يضرب إسطنبول

تنزيل (1)

تحطم طائرة تدريب عسكرية في جنوب الهند

أخبار متعلقة
233948

زيلينسكي يتحدث عن تعرضه لـ 5 أو 6 محاولات اغتيال