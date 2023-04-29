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السبت، 29-04-2023 10:19 م

روسيا: السجن المؤبد لجرم الخيانة العظمى

روسيا


الوكيل الاخباري - أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم السبت، عن مصادقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعديل مواد في قانون العقوبات الروسي، تشدد عقوبة جرم الخيانة العظمى إلى السجن المؤبد.

وقالت الرئاسة الروسية، في بيان على موقعها الإلكتروني: "صادق الرئيس فلاديمير بوتين على تعديل المادة 275 الخيانة، من قانون العقوبات الروسي. فيما يتعلق بالتجسس، يعاقب بالسجن المؤبد أي شخص يصدر معلومات لجهة أجنبية تشكل أسرار دولة، أو الانشقاق إلى جانب العدو".

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