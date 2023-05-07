الأحد 07-05-2023
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الأحد، 07-05-2023 11:29 ص

روسيا تبني مدينة جديدة في مقاطعة خيرسون

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الوكيل الإخباري- قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو إنه من المقرر أن يتم تشغيل المرافق الرئيسية في إطار بناء مدينة جديدة على شريط أرابات الساحلي بمقاطعة خيرسون في الأشهر المقبلة.

وأضاف سالدو: "تجري على قدم وساق أعمال التصميم والمسح، ومعظم المرافق قيد الإنشاء بالفعل. وتشارك الشركات الخاصة في هذا العمل، وهناك العديد ممن يرغبون في المشاركة. ومن جانبي أشرف بشكل شخصي على تنفيذ إيعاز رئيس الدولة بهذا الخصوص".

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وشدد سالدو، على أنه يتم خلال العمل الاسترشاد بأكثر التكنولوجيات تقدما في مجال العمران والبناء. ونوه بأن المدينة الجديدة ستتوسع باستمرار ولن يتوقف البناء عند المرافق الأساسية.

وقال القائم بأعمال حاكم المقاطعة: "من دواعي سروري أن أشارك في بناء هذه المدينة الجديدة". وذكر سالدو، أن المدينة الجديدة "تضاهي بوتيرة سرعة تشييدها مدينة ماريوبول. وستكون المدينة الجديدة مزودة بشبكة طرق سيارات وسكك حديدية متطورة وحديثة.

ويشار إلى أن شريط أرابات أو ضفيرة أربات، هي شريط ضيق وطويل من الأرض يفصل بين خليج سيفاش وبحر آزوف.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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