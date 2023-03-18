السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

الشيخ: الوفد الفلسطيني سيشارك غدا في اجتماع شرم الشيخ

مخابز موريتانيا تهدد بوقف الإنتاج

خاصة الزيوت .. تخفيضات على السلع الغذائية بنسبة 33% في الاستهلاكية المدنية خلال رمضان

الأسير أمين كميل من جنين يدخل عامه الـ13 في سجون الاحتلال

إصابة بحادث صدم وانقلاب مركبة على طريق المطار

الإدارات المرورية: جاهزون للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة

الملكة تشكر كل من شارك في حفل حناء الأميرة إيمان - فيديو

انشاء دوار جديد في إربد يثير مواقع التواصل والبلدية ترد

تعويض أردنية بـ21 ألف دينار بعد خطأ طبي أدى لوفاة جنينها ونسيان مقص داخل بطنها

رئيس وزراء سلوفاكيا الأسبق: العقوبات الغربية فشلت في عرقلة تطور القرم

السبت، 18-03-2023 11:18 ص

روسيا تختبر سفنا سريعة جديدة تعمل بالوسادة الهوائية

641447894c59b7284c6368a5


الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء يعملون على اختبار جيل جديد من السفن السريعة التي تعمل بمبدأ الوسادة الهوائية.

وحول الموضوع قال مدير شركة "كلاشينكوف" آلان لوشنيكوف: "يعمل المختصون في حوض ريبينسك الروسي لصناعة السفن على إدخال بعض التعديلات على سفن Haska-10 الجديدة التي تعمل بالوسادة الهوائية، وذلك بعد الاختبارات الأولية التي أجريت على هذه السفن".

اضافة اعلان

 

وأضاف "أثناء الاختبارات الماضية على السفن رأى المختصون حاجة لتحسين بعض الأنظمة الفرعية والأجهزة الموجودة فيها، ويعمل المختصون في حوض ريبنسك على ضبط هذه المعدات بدقة، الموعد المقرر لبداية المرحلة الثانية من الاختبارات هو نهاية مارس- بداية أبريل القادم".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6415344d42360452190c7eb1

مخابز موريتانيا تهدد بوقف الإنتاج

64157eb84c59b77f6a369d6c

بدء مباحثات وزيري خارجية مصر وتركيا في القاهرة

1048781901_0_346_2592_1383_1920x0_80_0_0_0e7ee29a99dc2e37408d9efcd52d87ac

شبه جزيرة القرم تحتفل بمرور 9 سنوات على عودتها لروسيا

641576e64c59b707284e1cf6

رئيس وزراء سلوفاكيا الأسبق: العقوبات الغربية فشلت في عرقلة تطور القرم

47474

"حقائق العالم": إفريقيا.. القارة الأكثر شباباً في العالم

1679125499014

تونس: تعيين كمال الفقي وزيرا للداخلية