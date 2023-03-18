روسيا تختبر سفنا سريعة جديدة تعمل بالوسادة الهوائية

الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء يعملون على اختبار جيل جديد من السفن السريعة التي تعمل بمبدأ الوسادة الهوائية.



وحول الموضوع قال مدير شركة "كلاشينكوف" آلان لوشنيكوف: "يعمل المختصون في حوض ريبينسك الروسي لصناعة السفن على إدخال بعض التعديلات على سفن Haska-10 الجديدة التي تعمل بالوسادة الهوائية، وذلك بعد الاختبارات الأولية التي أجريت على هذه السفن".

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وأضاف "أثناء الاختبارات الماضية على السفن رأى المختصون حاجة لتحسين بعض الأنظمة الفرعية والأجهزة الموجودة فيها، ويعمل المختصون في حوض ريبنسك على ضبط هذه المعدات بدقة، الموعد المقرر لبداية المرحلة الثانية من الاختبارات هو نهاية مارس- بداية أبريل القادم".

روسيا اليوم