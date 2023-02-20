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الإثنين، 20-02-2023 10:17 ص

روسيا تختبر مسيّرة "ترامب" بعيدة المدى

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الوكيل الإخباري - بدأت الاختبارات الأرضية لمسيّرة ТрАМП) TRAMP) الروسية الصنع.

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ويتوقع أن تقوم المسيّرة بأول رحلة جوية لها في أبريل المقبل.


صرح بذلك مصدر لوكالة "نوفوستي" الروسية في مجمع الصناعات الدفاعية الروسي.

وقالت الوكالة إن معلومات تتوفر لديها تفيد بأن المسيّرة الجديدة تحمل 250 كغ من الحمولة إلى مسافة أكثر من 600 كيلومتر.


وقد باشر مطوّروا المسيّرة باختبارها حيث يفحصون أنظمة وآليات القيادة مع تدحرج المسيّرة على مدرج المطار دون أن تقلع منه، وذلك بغية تدقيق مواصفات قد تم حسابها سابقا.


وكان المصدر قد أفاد في وقت سابق بأن سعة قسم الشحن في المسيّرة بلغت 2650 ليترا، ما يسمح بنقل حمولة كبيرة وإسقاطها بمظلة إلى موقع معيّن. مع ذلك فإن السرعة الاقتصادية للمسيّرة بلغت 195 كلم/ساعة، وارتفاع تحليقها 3000 متر.


ويمكن استخدام المسيّرة لأغراض مدنية، وذلك بغية مراقبة مساحة واسعة من الأراضي. كما يمكن استخدامها في الزراعة.


وقد تم تزويد قسم شحن المسيّرة بأجهزة الرادار ومسح الخرائط والأجهزة البصرية وغيرها من الأجهزة الخاصة. ويمكن أن تحمل المسيّرة حمولة كذلك من خارج هيكلها.


ومن المميزات الأخرى للمسيّرة، كما ذكر المصدر، تمتعها بهيكل قوي مخصص للإقلاع والهبوط في مطارات غير مجهّزة ووجود منظومة داخلية لإنقاذ الحمولة والمسيّرة نفسها.

 

وقد تم تصميم المسيّرة على أساس وحدات منعزلة، ويعني ذلك أنه يمكن استبدال جناح أو محرك أو شاسي ميدانيا.

 

RT

 




 

 


 

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