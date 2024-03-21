روسيا ترسل شحنة قمح وأسمدة مجانية إلى زيمبابوي

الوكيل الاخباري- سلمت روسيا شحنة قمح وأسمدة مجانية إلى زيمبابوي، وذلك في إطارة مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقديم مساعدات لدول إفريقية محتاجة.

اضافة اعلان

وأفاد السفير الروسي لدى زيمبابوي نيكولاي كراسيلنيكوف، في مراسم رسمية، بأن روسيا سلمت مجانا زيمبابوي 25 ألف طن من القمح و23 ألف طن من الأسمدة.



وبحسب كراسيلنيكوف فقد تم توفير القمح عبر وزارة الزراعة الروسية والشركة المتحدة للحبوب، أما الأسمدة فقد تبرعت بها شركة "أورالخيم".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الخطوة تهدف لدعم عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في زيمبابوي، وأكد التزام روسيا بمواصلة دعم البلدان المحتاجة وبذل الجهود لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية من خلال المشاركة في بناء نظام عادل لتوزيع الموارد.



وفيما يتعلق بشحنة الأسمدة، قال كراسيلنيكوف إن "عملية التسليم تمت بالتعاون بين أكبر منتج للأسمدة في روسيا "أورالخيم" وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، حيث قامت الهيئة الأممية باستئجار سفينة لشحن الأسمدة من أوروبا إلى موزمبيق ومن ثم نقلها برا إلى زيمبابوي".