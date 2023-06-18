روسيا تصنع كاسحات ألغام بحرية جديدة

الوكيل الاخباري- أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطويرة عدة سفن حربية جديدة، من بينها كاسحات ألغام بحرية من نوع "ألكسندريت".



وتورد المعلومات المتوفرة، أن مصنع "سريدني-نيفسكي" الروسي لبناء السفن سيشهد يوم الاثنين 19 يونيو فعالية للاحتفال ببدء تصنيع سفينة "دميتري ليسوف" من فئة "ألكسندريت"، التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 12700، من أجل استخدامها في عمليات مكافحة الألغام البحرية.



وأكثر ما يميز سفن "ألكسندريت" الروسية أن هياكلها مصنوعة من خلائط خاصة من البلاستيك والمعدن، ما يجعلها متينة وعصية على الاكتشاف من قبل الألغام البحرية المغناطيسية، فضلا عن تجهيزها بمعدات "سونار" متطورة وغواصات صغيرة يتم التحكم بها لاسلكيا لتساعدها على اكتشاف الألغام البحرية وتدميرها.

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روسيا اليوم