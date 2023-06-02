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روسيا تطور سفنا عسكرية جديدة مزودة بطائرات بدون طيار

الجمعة، 02-06-2023 09:07 ص

روسيا تطور سفنا عسكرية جديدة مزودة بطائرات بدون طيار

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الوكيل الاخباري- ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء الروس يعملون على مشروع لتطوير سفن حربية جديدة مجهزة بأسلحة متطورة وطائرات مسيرة.اضافة اعلان


وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء الروس يعملون حاليا على تطوير سفن جديدة في إطار المشروع الحكومي 20386، وستتمتع هذه السفن بالقدرة على التخفي عن الرادارات، وستكون قادرة على نقل الطائرات المسيرة والمروحيات.

وتعتمد السفن الجديدة التي تطورها روسيا في إطار المشروع المذكور مبدأ التسلح المعياري، لتجهيزها بمختلف أنواع الأسلحة وتعديل منظومات تسليحها باستمرار، وصممت لتكون سفنا عسكرية متعددة الاستخدامات قادرة على حماية المناطق البحرية القريبة والبعيدة، وحماية الممرات البحرية والسفن التجارية.

 




 

 


 

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