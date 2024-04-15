روسيا.. تطوير جهاز ليزر لمكافحة تجمد محركات الطائرات

الوكيل الاخباري-

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ابتكر المتخصصون من جامعة "بيرم" القومية الروسية للبحوث التكنولوجية طريقة لإزالة الجليد بالليزر من شفرات المروحة في محرك الطائرة في أثناء قيامها برحلة جوية.وقالت الخدمة الصحفية في الجامعة إن هذا الابتكار سيقلل من مخاطر حوادث تحطم الطائرات.وقال عميد كلية الطيران في الجامعة د. فلاديمير مودورسكي:" تحت تأثير التسخين الناتج عن استخدام الليزر، تبدأ عمليات الذوبان وتكوين الشقوق في طبقة الجليد الذي يخرج من شفرات المروحة، وفي هذه الحالة يذوب الجليد بشكل متساو تقريبا على كل شفرة، الأمر الذي لا يسمح بتنظيف مكونات محرك الطائرة من الجليد فحسب بل ويمنع الاهتزازات".