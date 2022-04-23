روسيا تعلن تدمير 66 هدفا عسكريا اوكرانياً الليلة الماضية

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، تدمير 66 هدفا عسكريا أوكرانياَ، وإسقاط طائرة من طراز "سو-25"، الليلة الماضية.



جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف.



وقال كوناشينكوف إن القوات الروسية قصفت 11 منشأة عسكرية في أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو، ما أدى إلى تدمير 66 هدفا عسكريا وإسقاط طائرة من طراز "سو25" وصاروخين من طراز "توتشكا أو".



وأضاف أن الضربات أدت أيضا إلى مقتل جنود سريتين وتدمير 25 قطعة من المدرعات والمركبات، فضلا عن تدمير 15 طائرة بدون طيار.



وذكر المتحدث أن القوات الروسية نفذت 1098 مهمة نارية خلال اليوم الماضي، ودمرت 3 مروحيات أوكرانية من طراز Mi-8 في مطار بمقاطعة خاركوف، و3 منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز Osa-AKM، و16 مستودعا للأسلحة والمعدات العسكرية و33 مركز قيادة.



وبلغ مجموع الأهداف التي تم تدميرها منذ بداية العملية العسكرية ضد أوكرانيا 141 طائرة و110 مروحيات و538 طائرة بدون طيار، و261 منظومة صواريخ للدفاع الجوي، و2471 دبابة ومدرعة أخرى و274 راجمة صواريخ، و1075 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و2311 مركبة عسكرية خاصة، وفق بيان وزارة الدفاع.



ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوكراني على ما ذكره بيان الوزارة الروسية.



وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

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