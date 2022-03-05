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السبت، 05-03-2022 08:06 ص

توقف وسائل إعلام أمريكية عن البث من روسيا

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الوكيل الإخباري - توقفت العديد من القنوات التلفزيونية الأمريكية كـ"ABC" و"CBS" وشبكة "CNN" وغيرها من الوسائل الإعلامية الأمريكية عن البث من روسيا، حسب ما صرحت به مصادر تابعة لها.

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وقال متحدث باسم القناة لموقع "Deadline": "لا تبث CBS News حاليا من روسيا بينما نراقب ظروف فريقنا في البلاد، نظرا لقانون الإعلام اليوم".


ولفت الموقع أيضا إلى أن "ABC News" توقفت أيضا عن البث من روسيا.
من جهتها أعلنت شبكة "CNN" الأمريكية عن توقف البث في روسيا. بحسب ما أعلنته الشبكة.


وقال البيان إن "CNN ستتوقف عن البث في روسيا وستواصل تقييم الوضع وتحديد الخطوات التالية مع تطوره لم يتم تحديد الوقت الدقيق لوقف البث".
إلى ذلك أعلنت وكالة "بلومبيرغ"، الجمعة، تعليق نشاط صحفييها في روسيا بعدما أقرت موسكو مبدأ فرض عقوبات جزائية قاسية في حال نشر "معلومات كاذبة" عن الجيش وغزو أوكرانيا.


وقال رئيس تحرير الوكالة، جون ميكلثويت في مقال نشره موقع بلومبيرغ الإلكتروني:"قررنا ببالغ الأسف أن نعلق مؤقتا عملنا في جمع الأخبار في روسيا".


وأضاف "إن التغيير في القانون الجنائي الذي يبدو أنه يهدف إلى تحويل أي مراسل مستقل إلى مجرم بالتبعية البحتة، يجعل مستحيلا الاستمرار في أي شكل من أشكال الصحافة العادية داخل البلاد".


وفي وقت سابق، قررت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام حجب شبكة "فيسبوك" في روسيا بشكل كامل، في خطوة جوابية على حظر "ميتا" حسابات RT و"سبوتنيك" في أوروبا.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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