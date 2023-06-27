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الثلاثاء، 27-06-2023 10:22 ص

روسيا تكشف عن تقنيات جديدة تحمي الدرونات من التشويش

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الوكيل الإخباري- كشفت مؤسسة "روستيخ" الروسية في معرض IMDS-2023 عن تقنيات جديدة تحمي الدرونات من التشويش، وتحسّن عملها في ظروف الطقس السيئ.اضافة اعلان


وأشار ممثلو المؤسسة خلال المعرض إلى أن شركة "Ruselectronics" التابعة لمؤسستهم تمكنت من تطوير تقنيات جديدة يمكنها أن تحسّن عمل الآليات والمعدات الموجهة وبالأخص الدرونات، وأن هذه التقنيات يمكنها الاتصال مع الشبكات اللاسلكية والخلوية بشكل آمن لنقل وتلقي البيانات دون الحاجة إلى الإنترنت، ويمكنها العمل في ظروف الطقس القاسية وفي المناطق الشديدة البرودة.

وتضم المنظومة الإلكترونية الجديدة هوائيات متطورة وجهاز مودم صغير لا تتعدى أبعاده (130/75/30) ملم، ويمكنه العمل مع ترددات تتراوح ما بين 500 و3500 ميغاهيرتز، كما يمكن لهذه المنظومة استخدام تقنية الضبط العشوائي الزائف لتردد التشغيل، أي استعمال تردد معين أو عدة ترددات لنقل البيانات، الأمر الذي يمكنها من العمل في ظل وجود تشويش إلكتروني على أحد الترددات، كما يمكنها استعمال قنوات اتصال منخفضة السرعة محمية من الضوضاء تعمل بسرعات تتراح ما بين  200-300 كيلو بايت/ثانية لنقل الصور وبيانات الفيديو.

 




 

 


 

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