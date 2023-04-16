روسيا.. ثوران بركان إيبيكو في جزر الكوريل

الوكيل الإخباري - أفادت الدائرة الرئيسية لوزارة الخارجية الروسية في مقاطعة ساخالين بتسجيل انبعاث عمود من الرماد يبلغ ارتفاعه 3 كيلومترات من بركان إيبيكو الواقع في جزيرة باراموشير الروسية.



وجاء في بيان صدر عن الدائرة، اليوم الأحد: "تلقى مركز إدارة الأزمات التابع للدائرة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة ساخالين معلومات من فريق الاستجابة للثوران البركاني في كامتشاتكا التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى الروسي أنه وقع في بركان إيبيكو انبعاث للرماد على ارتفاع 3 كيلومترات. وانتشر العمود في الاتجاه الشمالي الشرقي لمسافة تزيد عن 5 كيلومترات".

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وأفادت مصادر في مدينة سيفيرو كوريلسك بأن المدينة لم تشهد سقوطا للرماد ولم يشعر سكانها برائحة كبريتيد الهيدروجين. وأضافت أنه لا يوجد هناك تهديد لسكان المدينة.



ويقع بركان إيبيكو الذي يبلغ ارتفاعه 1156 مترا في جزيرة باراموشير على بعد 7 كيلومترات شمال شرقي مدينة سيفيرو كوريلسك. وتحدث حوادث انبعاث الرماد فيه ابتداء من 20 أكتوبر عام 2016، مما يعتبر أمرا طبيعيا لهذا البركان.

وتم تسجيل أكبر حادث لانبعاث الرماد فيه في 31 أغسطس عام 2018، عندما ارتفع عمود من الرماد إلى ارتفاع 6 كيلومترات من فتحة بركانية جديدة تشكلت في عام 2017.

RT