روسيا.. زلزال وبركان يهزان نفس المكان في آن

الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، بالقرب من مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي الروسية.

اضافة اعلان

وأفاد مركز رصد الزلازل في الأكاديمية الروسية للعلوم، في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، بأن الزلزال وقع على بعد 51 كلم من مدينة بيتروبافلوفسك - كامتشاتسكي، قرابة الساعة 23:39 بالتوقيت المحلي(14:39 بتوقيت موسكو)، وعلى عمق 89 كيلومترا.



ووقع آخر زلزال في شبه جزيرة كامتشكا في الـ 7 من أبريل الجاري، بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 99.5 كلم، على بعد 445 كلم من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.



وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء الـ 11 من أبريل، بدأ ثوران بركان شيفلوتش في كامتشاتكا، ما تسبب بتغطية عدة قرى في شرق شبه الجزيرة بسحابة من الرماد.



ووفقا لوزارة الطوارئ الروسية، يمكن أن تصل سحابة الرماد إلى بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، التي تقع على بعد 450 كيلومترا من بركان شيفلوتش، ووفقا للعلماء يعتبر سقوط الرماد في قرية كليوتشي الأكبر منذ 60 عاما.

روسيا اليوم