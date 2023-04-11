الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

الملك يحث المجتمع الدولي على الوقوف ضد الإجراءات التي تحرض على العنف بالأراضي الفلسطينية

أمين عمان: الأردنيون لا يرغبون بفرص العمل المتوفرة بالسوق المركزي

روسيا.. زلزال وبركان يهزان نفس المكان في آن

4.5 ملايين برميل نفط استوردها الأردن من العراق منذ أيلول 2021

إتلاف نحو 20 طن مواد تموينية بإربد منذ بداية رمضان

بحث التعاون بين الجامعة الأردنية والسفارة التشيلية

هام من تنظيم قطاع الاتصالات حول المسابقات الرمضانية

الدفاع الروسية: مقتل 450 جنديا أوكرانيا في معارك أرتيوموفسك

الخصاونة: الأردن يرحب بمزيد من الاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات

هزة أرضية جديدة في كهرمان مرعش التركية

الثلاثاء، 11-04-2023 03:51 م

روسيا.. زلزال وبركان يهزان نفس المكان في آن

643555f34236044bc64438d5


الوكيل الإخباري- ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، بالقرب من مدينة بيتروبافلوفسك كامتشاتسكي الروسية.

اضافة اعلان

 

وأفاد مركز رصد الزلازل في الأكاديمية الروسية للعلوم، في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، بأن الزلزال وقع على بعد 51 كلم من مدينة بيتروبافلوفسك - كامتشاتسكي، قرابة الساعة 23:39 بالتوقيت المحلي(14:39 بتوقيت موسكو)، وعلى عمق 89 كيلومترا.

ووقع آخر زلزال في شبه جزيرة كامتشكا في الـ 7 من أبريل الجاري، بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 99.5 كلم، على بعد 445 كلم من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء الـ 11 من أبريل، بدأ ثوران بركان شيفلوتش في كامتشاتكا، ما تسبب بتغطية عدة قرى في شرق شبه الجزيرة بسحابة من الرماد.

ووفقا لوزارة الطوارئ الروسية، يمكن أن تصل سحابة الرماد إلى بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، التي تقع على بعد 450 كيلومترا من بركان شيفلوتش، ووفقا للعلماء يعتبر سقوط الرماد في قرية كليوتشي الأكبر منذ 60 عاما.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image_750x_63d9767e53ff6

الدنمارك: لن نسلم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا من جانب واحد

335451-1563132964

بريطانيا: تعيين سيدة مديرا لجهاز الاتصالات الحكومية لأول مرة

64353a3b42360461bf5dff93

الدفاع الروسية: مقتل 450 جنديا أوكرانيا في معارك أرتيوموفسك

image (2)

كييف توضح حقيقة تجسس واشنطن على زيلينسكي

6435377d42360455f23b112e

الحزب الجمهوري يريد من ترامب أن يبتعد عن انتخابات مجلس الشيوخ 2024

dbe0c0c9-image-scaled

هزة أرضية جديدة في كهرمان مرعش التركية

أخبار متعلقة
image (25)

زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب ساحل كاليدونيا الجديدة

download

زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

642bacf042360403483fe138

إصابة العشرات جراء خروج قطار عن مساره في هولندا

image (9)

زلزال بقوة 6.1 درجة قبالة سومطرة الإندونيسية

زلزال 1

زلزال بقوة 4 درجات يهز داغستان

1

تركيا: هزة أرضية بقوة 5.3 درجات مركزها شرق البحر الأبيض