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الأربعاء، 21-06-2023 10:34 ص

الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال مسؤول حكومي في زابوروجيه

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الوكيل الاخباري- أفاد فرع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة زابوروجيه، في بيان له اليوم، بأن عناصره أفشلوا محاولة عملاء الاستخبارات الأوكرانية لاغتيال موظف حكومي في المنطقة.

وذكر البيان أنه وخلال تنفيذ مجموعة من إجراءات وتدابير البحث الميداني، تمكن رجال الأمن الروسي من اكتشاف بعض سكان مدينة ميليتوبول، الذين تم تجنيدهم من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، للقيام بأنشطة تخريبية وإرهابية في أراضي مقاطعة زابوروجيه الروسية.

ووفقا للبيان، كان بين أهداف المجموعة الإرهابية، اغتيال موظف حكومي يعمل في هيئات سلطة الدولة بالمنطقة.

وتم التخطيط لارتكاب الجريمة باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع، استلم أعضاء الجماعة الإجرامية مكوناتها من ممثلي الاستخبارات الأوكرانية. وبفضل التدابير المتخذة من جانب رجال الأمن الروسي في منطقة زابوروجيه، تم كشف أعضاء المجموعة الإرهابية والقبض عليهم.

وخلال تفتيش أماكن إقامة المعتقلين، تم العثور على مكونات لتصنيع عبوة ناسفة مع تعليمات لتجميعها، وكذلك بيانات ومعلومات تكشف بعض المتعاملين مع الاستخبارات الأوكرانية.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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