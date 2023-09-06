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الأربعاء، 06-09-2023 12:13 ص

رومانيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة الانفجارات بمحطة وقود إلى 5

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الوكيل الاخباري- أفادت قناة Digi 24 اليوم الثلاثاء بارتفاع حصيلة ضحايا الانفجارات التي وقعت في إحدى محطات الوقود بمدينة كريفيديا في رومانيا في شهر أغسطس الماضي إلى 5 أشخاص.

ووفقا للقناة توفي الشخص الخامس وهو مواطن نيبالي في مشفى باغداسار أرسيني في بوخارست متأثرا بإصابته جراء الانفجار.

وذكرت القناة: "توفي  صباح اليوم الثلاثاء أحد المدنيين الذين أصيبوا في الانفجار الأول في كريفيديا في شهر أغسطس الماضي، وهو مواطن نيبالي يعمل في محطة الوقود"، مشيرة إلى إصابته بحروق بليغة في جسده تقدر ب95%.

ووقع الانفجار الأول حوالي الساعة 19.30 بتوقيت موسكو، ما تسبب بشل حركة المرور في المنطقة. وبالرغم من جهود رجال الإطفاء، امتدت النيران إلى خزانات الغاز الأخرى، مسببة عدة انفجارات أخرى، وتم إخماد الحريق في اليوم التالي.

وقام رجال الإنقاذ بإجلاء أكثر من 3 آلاف شخص من منطقة الخطرة التي بلغ نصف قطرها 700 متر، وتم إنشاء كتيبة متخصصة لمواجهة الأزمة، كما تمت الاستعانة بخبراء من وزارة البيئة كلفوا بمراقبة جودة الهواء.

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