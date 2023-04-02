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الأحد، 02-04-2023 09:36 ص

رومانيا.. السكان يطالبون اللاجئين الأوكرانيين بترك منازلهم

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الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام رومانية إن السكان الذين استضافوا اللاجئين الأوكرانيين بدأوا يطالبونهم بالبحث عن مساكن جديدة لأنفسهم بسبب التغييرات المخطط لها على القوانين المتعلقة بدعم المهاجرين.

وذكرت صحيفة "Adevarul" الرومانية أنه بسبب المتأخرات في المدفوعات بموجب برنامج "50/20" الحالي، والتعديلات المخطط لها على بعض القوانين، بدأ الرومانيون الذين استضافوا في منازلهم لاجئين أوكرانيين، في حثهم على البحث عن سكن آخر أو البدء في دفع الإيجار.

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ووفقا للقواعد الحالية لبرنامج "50/20"، يحصل سكان رومانيا الذين يستضيفون اللاجئين على تعويض من السلطات عن كل أوكراني، يبلغ حوالي 15 دولارا، عن سكنهم ووجباتهم اليومية، بينما يتعهد المضيف بتوفير الإقامة والطعام للضيوف.


ووفقا للتعديلات على القوانين التي تخطط الحكومة لإجرائها، ستوفر رومانيا لكل أسرة أوكرانية حوالي 450 دولارا شهريا، لكن فترة المساعدة تقتصر على 4 أشهر، يجب خلالها على اللاجئين العثور على عمل.


بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الأوكرانيين أيضا دفع نفقات معيشتهم من هذه الأموال.

 

RT

 




 

 


 

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