رويترز: اتفاق طرفي النزاع في السودان على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام

الوكيل الاخباري - قال مصدران مشاركان في مفاوضات وقف إطلاق النار بالسودان لرويترز السبت إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفقا على هدنة إنسانية لمدة سبعة أيام.



وأضافا أن الاتفاقية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة، ولم يحترم الطرفان عدة اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار، وفق رويترز.



ويشهد السودان اضطرابات منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان. وأسفرت المعارك عن مقتل 705 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 5287 شخصا، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

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