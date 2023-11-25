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رويترز : 400 ألف وفاة تقريباً بسبب تلوث الهواء في اوروبا عام 2021

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استشهاد طبيب واصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية جنوب جنين

السبت، 25-11-2023 11:10 ص

رويترز : 400 ألف وفاة تقريباً بسبب تلوث الهواء في اوروبا عام 2021

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الوكيل الإخباري- نقلت وكالة رويترز عن تقرير للاتحاد الأوروبي يوم امس الجمعة أن ما يقرب من 400 ألف حالة وفاة في أوروبا في عام 2021 كانت مرتبطة بثلاثة ملوثات رئيسية للهواء وكان من الممكن تجنب بعضها لو تم خفض الملوثات إلى المستويات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

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وقالت وكالة البيئة الأوروبية (EEA) إنه داخل الاتحاد الأوروبي، أدى التلوث الناجم عن الجسيمات الدقيقة (PM2.5)، التي تؤثر على الأشخاص المصابين بأمراض القلب على وجه الخصوص، إلى وفاة 253 ألف شخص في عام 2021. التلوث الناجم عن ثاني أكسيد النيتروجين (NO2)، الأكثر ضرراً لمرضى السكري، أدى إلى وفاة 52 ألف شخص، وأدى التعرض للأوزون على المدى القصير إلى وفاة 22 ألف شخص

 




 

 


 

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