زاخاروفا تعلق على قرار زيلينسكي سحب قواته من مدينة أفدييفكا

الوكيل الاخباري- قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن كييف لم تسحب قواتها من مدينة أفدييفكا في دونيتسك حفاظا على أرواح جنودها، وإنما لأن عصابة زيلينسكي لا يمكنها القتال بالمجان.

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وأضافت زاخاروفا: "زيلينسكي لم يسحب قواته من أفدييفكا حفاظا على حياة جنوده.. لا، ليس لهذا السبب. وإنما لأن زيلينسكي وعصابته لا يعرفون القتال إلا مقابل أموال طائلة تذهب مباشرة إلى جيوبهم، وضد المدنيين فقط. كل شيء آخر لا يهم بالنسبة لهم".



وجاء تصريح زاخاروفا تعليقا على قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سحب قواته من مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك، والذي قال إن قراره هذا نابع من ضرورة الحفاظ على أرواح جنوده.



وقال زيلينسكي خلال مؤتمر ميونيخ الأمني اليوم السبت: "هذا قرار منطقي وعادل ومهني للغاية لإنقاذ حياة الأوكرانيين.. هذا هو القرار الصحيح، وألا نكون محاصرين، لقد تم اتخاذ قرار الانسحاب إلى خطوط أخرى".



روسيا اليوم