رئيسة الحزب الديمقراطي السابقة: الطريق سهل أمام ترامب

الوكيل الإخباري - توقعت رئيسة الحزب الديمقراطي السابقة دونا برازيل، أن يكون الطريق سهلا أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024.



وقالت برازيل: "عندما تفوز بـ98 مقاطعة من أصل 99 في ولاية آيوا، فإن هذا يخبرني أن لديك زخما"، معتبرة أن "ناخبيه سيبقون متمسكين به بغض النظر عن عدد الإدانات وعدد مرات المثول أمام المحكمة".

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ورأت أن "دونالد ترامب هو زعيم حركة جماهيرية مستمرة في النمو في هذا البلد"، مضيفة: "علينا جميعا أن نصل إلى الواقع أن هذه حركة. هذا ليس المرشح الذي يمثل في الأساس حامل لواء الحزب الجمهوري.. إنه يقود حركة".



وحقق الرئيس السابق فوزا قويا في المؤتمر الانتخابي في ولاية آيوا ويأمل في تكرار هذا النجاح في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير يوم غد الثلاثاء، حيث حققت سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هيلي مكاسب في استطلاعات الرأي.

RT