السبت 13-01-2024
الوكيل الاخباري
 

آلاف المتظاهرين في لندن يطالبون بوقف العدوان على غزة

تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الاحد- تحذيرات

افتتاح اليوم العلمي في الأمن السيبراني في جامعة الأميرة سمية

محافظ جرش: ضبط 3 آبار زراعية مخالفة

3177 طناً من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

مخاوف من فيضان في غزة مع استمرار الأمطار ودمار شبكات الصرف الصحي

لبنان.. إسرائيل أحرقت 50 ألف شجرة زيتون معمّرة

الفدرالي الأميركي يسجل أكبر خسارة في تاريخه

الأرصاد: تساقط الأمطار مساء اليوم على هذه المناطق

طوقان: سنستغل الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه

عاجل

مخاوف من فيضان في غزة مع استمرار الأمطار ودمار شبكات الصرف الصحي

السبت، 13-01-2024 04:09 م

لبنان.. إسرائيل أحرقت 50 ألف شجرة زيتون معمّرة

14


الوكيل الاخباري - اتهم وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحاج حسن، "إسرائيل" بتعمد إحراق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في الجنوب اللبناني تقدر بآلاف الهكتارات خلال قصفها الأراضي اللبنانية الذي يتزامن مع حربها المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اضافة اعلان


وكشف الوزير اللبناني في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي، أن الحكومة اللبنانية أبلغت الأمم المتحدة بما تكبّده لبنان من خسائر في القطاع الزراعي جراء القصف الإسرائيلي والتي تشمل إحراق 50 ألف شجرة زيتون معمّرة بعضها يصل عمره إلى 300 سنة.

وأكد الحاج حسن أن الإحصاء الدقيق لحجم الخسائر غير ممكن حالياً بسبب تواصل القصف الإسرائيلي، قائلاً: "هي حرب همجية بامتياز. اليوم لا يمكن حتى الآن تقدير الأضرار بسبب استمرار القصف، فنحن مهددون في أرواحنا، في أرواح موظفينا والعاملين على الأرض بالجنوب اللبناني، وبالتالي عملية المسح تتم عن بُعد".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65a291d042360433a82ff4ae

المرشح المؤيد لاستقلال تايوان يفوز بالانتخابات الرئاسية ومنافسه يعترف بالهزيمة

65a276ff4236045ee22b2144

صحيفة: واشنطن تقدم السلاح ومعلومات استخباراتية لمسلحي حزب العمال الكردستاني

65a287444236040d4236dac2

السفارة الروسية تعلق على الاتفاق بين بريطانيا وأوكرانيا

5108861_1703763201

الجيش الإسرائيلي يشن هجوما "استباقيا" على جنوب لبنان

65982c5e4c59b707d16f9e56

حزب الله: قصفنا موقع ‏بركة ريشا الإسرائيلي

491702

10 قتلى على الأقل في حادث انفجار منجم بالصين

أخبار متعلقة
67290625_605

مسؤول إسرائيلي: وحدات منسحبة من غزة مستعدة للتوجه للحدود مع لبنان

WhatsApp Image 2023-12-31 at 3.55.18 PM

نتنياهو: إعادة سكان الشمال تتطلب مواصلة القتال

unifil-lebanon

"اليونيفيل" تحذر من اتساع دائرة الحرب في المنطقة

1047

ميقاتي يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان

image (13)

ما هو شرط إسرائيل لإنهاء التوترات على الجبهة اللبنانية؟

000_33Y66FW-1

جيش الاحتلال يضع خططا لغزو جنوب لبنان