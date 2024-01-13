لبنان.. إسرائيل أحرقت 50 ألف شجرة زيتون معمّرة

الوكيل الاخباري - اتهم وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحاج حسن، "إسرائيل" بتعمد إحراق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في الجنوب اللبناني تقدر بآلاف الهكتارات خلال قصفها الأراضي اللبنانية الذي يتزامن مع حربها المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وكشف الوزير اللبناني في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي، أن الحكومة اللبنانية أبلغت الأمم المتحدة بما تكبّده لبنان من خسائر في القطاع الزراعي جراء القصف الإسرائيلي والتي تشمل إحراق 50 ألف شجرة زيتون معمّرة بعضها يصل عمره إلى 300 سنة.



وأكد الحاج حسن أن الإحصاء الدقيق لحجم الخسائر غير ممكن حالياً بسبب تواصل القصف الإسرائيلي، قائلاً: "هي حرب همجية بامتياز. اليوم لا يمكن حتى الآن تقدير الأضرار بسبب استمرار القصف، فنحن مهددون في أرواحنا، في أرواح موظفينا والعاملين على الأرض بالجنوب اللبناني، وبالتالي عملية المسح تتم عن بُعد".

