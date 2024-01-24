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الأربعاء، 24-01-2024 09:48 ص

بايدن يفوز بانتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية في ولاية نيو هامبشاير

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الوكيل الإخباري - فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية نيو هامبشاير، متجاوزا اثنين من منافسيه.

ووفقا لشبكة nbc news فإنه بعد فرز 3% من الأصوات، حصل بايدن على حوالي 73 بالمئة منها، وحل النائب دين فيليبس، في المرتبة الثانية بفارق كبير بحوالي 17%، وماريان ويليامسون، بنسبة 4%.

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ولم يكن اسم بايدن مدرجا في بطاقة الاقتراع وكان على الناخبين المؤيدين له كتابته، وعقدت الانتخابات في انتهاك للجنة الوطنية الديمقراطية، التي أعلنت أن الانتخابات "لا معنى لها".


وأجرت نيو هامبشاير انتخاباتها التمهيدية محافظة على تقليدها كأول ولاية في البلاد تشهد هذا الحدث، مخالفة قرار اللجنة الديمقراطية التي أوصت بالبدء بساوث كارولاينا.


وأدى ذلك إلى إجراءات ضد الولاية، حيث منع بايدن من القيام بحملة انتخابية أو وضع اسمه على بطاقة الاقتراع في نيو هامبشاير.


وقال سكرتير ولاية نيو هامبشاير إنه سيتم احتساب الأصوات المكتوبة طالما يمكن تحديد نوايا الناخبين بشكل معقول، لذلك ستظل الأخطاء الإملائية في اسم بايدن مقبولة.


يذكر أن الرئيس السابق دونالد ترامب تمكن من انتزاع بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للاقتراع في انتخابات نيو هامبشاير التمهيدية، عبر هزيمة منافسته الوحيدة، مندوبة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

 

RT

 




 

 


 

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