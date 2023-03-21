زاخاروفا تعطي وزير الخارجية الروماني درسا في تاريخ لغة بلاده

الوكيل الإخباري- علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو بشأن نشأة اللغة المولدوفية بدرس في تاريخ هذه اللغة ولغة بلاده.

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جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام" كتبت فيه:



"قال وزير الخارجية الروماني، بوغدان أوريسكو، إن اللغة المولدوفية لم تكن موجودة قط، ويزعم أنها نشأت بشكل مصطنع خلال الحقبة السوفيتية: (هذه اللغة المولدوفية المزعومة غير موجودة إنها بناء مصطنع أنشأه الاتحاد السوفيتي).



السيد بوغدان أوريسكو لم يكن موجودا أبدا، لكنه مختلق. هل من الممكن الآن الحديث عنه بوصفه "بناء مصطنع"؟



على عكس ما يقوله الوزير الروماني، تعد اللغة المولدوفية ظاهرة مهمة في تاريخ العالم، ويمكن العثور على حقيقة أن أقدم من الرومانية".



ووضعت زاخاروفا رابطا لما ذكرته من قبل بشأن توصل اللغويات التاريخية إلى إجماع فيما يتعلق باللغتين المولدافية والرومانية بكونهما متشابهتين بالفعل، إلا أنها لهجات مختلفة.



وتابعت في منشور سابق لها: "إن اللغة المولدافية، اللغة القديمة للمولدوفيين مذكورة في أعمال الكاتب الألماني إ. آلشتد، ويمكن كذلك العثور على اللغة المولدوفية في جدول لغات ولهجات الأرض، علاوة على مراجع قديمة أكثر للغة المولدوفية، حتى القرن السادس عشر.



وفي ذلك الوقت لم تتشكل بعد اللغة الرومانية، حيث تشكلت فقط نهاية القرن الثامن عشر".



وأنهت زاخاروفا منشورها بالقول إنه "إذا كانوا يريدون إعادة كتابة اسم اللغة، فليلتزموا بالمنطق التاريخي ويصلون اللغة الرومانية بالمولدوفية وليس العكس".

روسيا اليوم