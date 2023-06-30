الجمعة 30-06-2023
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الجمعة، 30-06-2023 09:52 ص

زاخاروفا تعلق على أحداث الشغب في فرنسا بجملة شاعرية

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الوكيل الاخباري- علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أحداث الشغب الأخيرة في فرنسا بجملة شاعرية.

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جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث نشرت مقطع فيديو لأعمال الشغب في فرنسا وكتبت عليه:

في "الحديقة الغنّاء" تنتفض الورود.

وكانت أعمال شغب قد اندلعت بعد أن أطلقت الشرطة الفرنسية النار على شاب يبلغ من العمر 17 عاما بزعم عدم توقفه عند نقطة تفتيش مرورية، وتم الكشف عن أن الشاب من أصول جزائرية. وامتدت الاحتجاجات إلى عدد من المدن الفرنسية، كما شهد عدد من المدن اشتباكات مع عناصر الأمن، وإطلاق الأخيرة القنابل المسيلة للدموع.

 




 

 


 

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